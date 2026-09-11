Fabasoft Aktie
WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407
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11.09.2026 11:15:01
EQS-PVR: Fabasoft AG: Release according to Article 135, Section 3 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: Fabasoft AG
Disclosure Regarding the Purchase or Sale of Treasury Stock Pursuant to Section 135 (3) of the Stock Exchange Act 2018
11.09.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Fabasoft AG
|Honauerstraße 4
|4020 Linz
|Austria
|Internet:
|www.fabasoft.com
|LEI Code:
|391200WHND7OZEFNNL77
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf
|End of News
|EQS News Service
|
2398030 11.09.2026 CET/CEST
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|Warburg Research
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|Warburg Research
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|Warburg Research
|11.06.25
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Aktien in diesem Artikel
|Fabasoft AG
|15,95
|1,92%
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