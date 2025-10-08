flatexDEGIRO Aktie

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

08.10.2025 17:45:03

EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: flatexDEGIRO AG
flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

08.10.2025 / 17:45 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: flatexDEGIRO AG
Street: Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
Postal code: 60312
City: Frankfurt / Main
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): 529900IRBZTADXJB6757

2. Reason for notification
  Acquisition/disposal of shares with voting rights
  Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
X Other reason:
Equity collateral returned

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: DWS Investment GmbH
City of registered office, country: Frankfurt am Main, Germany

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
 

5. Date on which threshold was crossed or reached:
02 Oct 2025

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 4.52 % 0.00 % 4.52 % 110134548
Previous notification 5.18 % 0.00 % 5.18 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE000FTG1111 0 4980814 0.00 % 4.52 %
Total 4980814 4.52 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
0 0.00 %
    Total 0 0.00 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
0 0.00 %
      Total 0 0.00 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
X Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
  Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
 

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
Equity collateral returned via transfer of title. 

Date
07 Oct 2025


08.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: flatexDEGIRO AG
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt / Main
Germany
Internet: www.flatexdegiro.com

 
End of News EQS News Service

2209242  08.10.2025 CET/CEST

