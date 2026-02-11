flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|
11.02.2026 17:45:03
EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: flatexDEGIRO SE
Stimmrechtsmitteilung
Datum
11.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|flatexDEGIRO SE
|Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
|60312 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.flatexdegiro.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2274080 11.02.2026 CET/CEST
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
Analysen zu flatexDEGIRO AG
Aktien in diesem Artikel
|flatexDEGIRO AG
|35,22
|-0,51%
