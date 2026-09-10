Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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10.09.2026 16:33:01

EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

EQS Voting Rights Announcement: Fresenius Medical Care AG
Fresenius Medical Care AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

10.09.2026 / 16:33 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of acquisition or disposal in respect of own shares

1. Details of issuer
Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Germany

2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
 

3. Date on which threshold was crossed or reached
08 Sep 2026 

4. Share-position
  Share-position in % total amount of shares issued
Resulting situation 3.0306 % 268,564,630
Previous publication 0 % /

5. Details
absolute in %
direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)		 direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)
8,139,202 3.0306 % %


10.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Germany
Internet: www.freseniusmedicalcare.com
LEI Code: 549300CP8NY40UP89Q40

 
End of News EQS News Service

2397568  10.09.2026 CET/CEST

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