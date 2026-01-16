EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

EQS Stimmrechtsmitteilung: Fresenius Medical Care AG

Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG



16.01.2026 / 11:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien



1. Angaben zum Emittenten Fresenius Medical Care AG

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg

Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n

3. Datum der Schwellenberührung 15.01.2026

4. Aktienanteil Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten Neu 5,0338 % 293.413.449 Letzte Veröffentlichung 3,0561 % /

5. Einzelheiten absolut in % direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) 14.769.947 5,0338 % %

