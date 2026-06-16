GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|
16.06.2026 08:30:23
EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: GEA Group Aktiengesellschaft
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
16.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Germany
|Internet:
|www.gea.com
|End of News
|EQS News Service
|
2346638 16.06.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu GEA
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16.06.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
16.06.26
|Freundlicher Handel: DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.06.26
|Börse Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
16.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
16.06.26
|XETRA-Handel: Anleger lassen LUS-DAX am Dienstagmittag steigen (finanzen.at)
|
16.06.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: Anleger lassen DAX mittags steigen (finanzen.at)
|
16.06.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
16.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu GEA
|16.06.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|15.06.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|16.06.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|15.06.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|12.05.26
|GEA Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|GEA
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