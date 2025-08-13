GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|
13.08.2025 10:32:43
EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß §§ 43 Abs.2 i.V.m. 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft
Aufgrund der kürzlich erfolgten Überschreitung der Meldeschwelle von 10% der Stimmrechte informierte uns Kuwait Investment Authority wie folgt:
13.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Peter-Müller-Straße 12
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.gea.com
