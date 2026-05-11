GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|
11.05.2026 08:39:03
EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.gea.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2324690 11.05.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GEA
|
12:19
|Deutsche Bank AG: Hold-Note für GEA-Aktie (finanzen.at)
|
11:34
|GEA-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Equal Weight (finanzen.at)
|
09:29
|EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: DAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
09:05
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Gea Group auf 'Neutral' - Ziel 60 Euro (dpa-AFX)
|
11.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX beendet den Montagshandel im Plus (finanzen.at)
|
11.05.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende schwächer (finanzen.at)