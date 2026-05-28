GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|
28.05.2026 12:50:13
EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
28.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.gea.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2335200 28.05.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GEA
|
12:50
|EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
25.05.26
|DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel hätte eine Investition in GEA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.05.26
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Stefan Klebert, Kauf (EQS Group)
|
21.05.26
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Stefan Klebert, buy (EQS Group)
|
21.05.26
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Klaus Stojentin, buy (EQS Group)
|
21.05.26
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Klaus Stojentin, Kauf (EQS Group)
|
20.05.26
|Börse Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Plus (finanzen.at)