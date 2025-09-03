Gerresheimer Aktie

Gerresheimer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.09.2025 00:05:23

EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Gerresheimer AG
Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

04.09.2025 / 00:05 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: Gerresheimer AG
Street: Peter-Müller-Str. 3
Postal code: 40468
City: Duesseldorf
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): 5299006GD4UWSYZOKC28

2. Reason for notification
X Acquisition/disposal of shares with voting rights
X Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
  Other reason:

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: Bank of America Corporation
City of registered office, country: Wilmington, DE, United States of America (USA)

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
 

5. Date on which threshold was crossed or reached:
01 Sep 2025

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 0.20 % 4.76 % 4.97 % 34540000
Previous notification 0.32 % 4.80 % 5.12 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE000A0LD6E6 0 69474 0.00 % 0.20 %
Total 69474 0.20 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
Right to Recall n/a n/a 85074 0.25 %
Rights of Use n/a n/a 91446 0.26 %
    Total 176520 0.51 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
Swaps 21/10/2025 - 14/12/2029 n/a Cash 1469177 4.25 %
      Total 1469177 4.25 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
  Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
BofAML Jersey Holdings Limited % % %
BofAML EMEA Holdings 2 Limited % % %
Merrill Lynch International % % %
- % % %
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
BAC North America Holding Company % % %
Bank of America, National Association % % %
- % % %
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
BofA Securities, Inc. % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
 

Date
02 Sep 2025


04.09.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: Gerresheimer AG
Peter-Müller-Str. 3
40468 Duesseldorf
Germany
Internet: http://www.gerresheimer.com

 
End of News EQS News Service

2192196  04.09.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gerresheimer AGmehr Nachrichten

Analysen zu Gerresheimer AGmehr Analysen

14.08.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.25 Gerresheimer Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.08.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.25 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
17.07.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Gerresheimer AG 43,50 -0,09% Gerresheimer AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.09.25 Stanley Druckenmiller: Ein Blick in das Depot des Starinvestors im Q2 2025
02.09.25 Fisher Asset Management Q2 2025: Die wichtigsten Aktien im Depot
01.09.25 Deutsche Bank setzt auf Tech - Diese Aktien dominierten im 2. Quartal 2025
01.09.25 August 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.09.25 Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Stabilisierungsversuch zur Wochenmitte: Wall Street schlussendlich uneins -- ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt in Grün -- Asiens Märkte beenden Handel verlustreich
Der heimische Markt zeigte sich im Handel zur Wochenmitte wenig bewegt, während der deutsche Leitindex leicht zulegen konnte. Die US-Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich. Derweil büßten die Indizes in Fernost ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen