20.08.2025 17:34:13

EQS-PVR: Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Gerresheimer AG
Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

20.08.2025 / 17:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Gerresheimer AG
Straße, Hausnr.: Peter-Müller-Str. 3
PLZ: 40468
Ort: Düsseldorf
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 5299006GD4UWSYZOKC28

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Florian Schuhbauer
Geburtsdatum: 24.04.1975

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
AOC Gecko S.à r.l.

5. Datum der Schwellenberührung:
15.08.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 5,31 % 1,88 % 7,19 % 34540000
letzte Mitteilung n/a % n/a % n/a % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A0LD6E6 0 1832594 0,00 % 5,31 %
Summe 1832594 5,31 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Call-Optionen 18.12.2026 Jederzeit Barausgleich 150000 0,43 %
Call-Optionen 17.12.2027 17.12.2027 Barausgleich 200000 0,58 %
Put-Optionen 17.12.2027 17.12.2027 Barausgleich 200000 0,58 %
Call-Optionen 18.06.2027 18.06.2027 Barausgleich 240000 0,69 %
Put-Optionen 18.06.2027 18.06.2027 Barausgleich 240000 0,69 %
Call-Optionen 18.06.2027 18.06.2027 Barausgleich 60000 0,17 %
Put-Optionen 18.06.2027 18.06.2027 Barausgleich 60000 0,17 %
      Summe 650000 1,88 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Florian Schuhbauer % % %
Active Ownership Advisors GmbH % % %
Active Ownership Group Ltd. % % %
Active Ownership Capital S.à r.l. % % %
Active Ownership Fund SICAV SIF SCS % % %
AOC Gecko S.à r.l. 5,31 % % 7,19 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Zu Ziffer 7.b.2: Die Put- und Call-Optionen in Höhe von jeweils 0,58%, 0,69% bzw. 0,17% wurden nicht zusammengerechnet, da sie mit einer Collar-Struktur zusammenhängen, bei der die AOC Gecko S.à r.l. nur max. 1,45% der Stimmrechte erwerben kann. 

Datum
19.08.2025


20.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gerresheimer AG
Peter-Müller-Str. 3
40468 Düsseldorf
Deutschland
Internet: http://www.gerresheimer.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2186542  20.08.2025 CET/CEST

