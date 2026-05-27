Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|
27.05.2026 18:42:13
EQS-PVR: Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Gerresheimer AG
Die Herren
Florian Schuhbauer einschließlich seiner Tochtergesellschaften Active Ownership Advisors GmbH, Active Ownership Group Ltd., Active Ownership Capital S.à r.l. und Active Ownership Fund SICAV SIF SCS sowie
Klaus Röhrig einschließlich seiner Tochtergesellschaften Active Ownership Management Ltd., Active Ownership LP, Active Ownership Investments Ltd., Active Ownership Group Ltd., Active Ownership Capital S.à r.l. und Active Ownership Fund SICAV SIF SCS (gemeinsam als die 'Mitteilenden' bezeichnet)
haben uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 26. Mai 2026 mit dem durch die Stimmrechtsmitteilung vom 08. Mai 2026 mitgeteilten, die Schwelle von 10 Prozent am 30. April 2026 überschreitenden Erwerb von Stimmrechten an der Gerresheimer AG, über die verfolgten Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel informiert:
Ziele des Erwerbs der Stimmrechte, § 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG
Die Investition dient jeweils der Erzielung von Handelsgewinnen und der Umsetzung von strategischen Zielen.
Die Mitteilenden beabsichtigen, in Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses und der operativen Entwicklung der Gerresheimer AG, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte der Gerresheimer AG zu erwerben.
Die Mitteilenden streben eine ihrer Beteiligung angemessene Repräsentation im Aufsichtsrat der Gerresheimer AG an. Eine Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstands der Gerresheimer AG ist gegenwärtig nicht beabsichtigt.
Die Mitteilenden streben derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gerresheimer AG an.
Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel, § 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG
Die Mitteilenden haben ausschließlich Eigenmittel zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte verwendet.
27.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gerresheimer AG
|Peter-Müller-Str. 3
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|http://www.gerresheimer.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2334514 27.05.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gerresheimer AG
Analysen zu Gerresheimer AG
|19.05.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Gerresheimer Underweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Gerresheimer Underweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.12.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Gerresheimer Underweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|12.02.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|19.05.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gerresheimer AG
|27,90
|1,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Iran-Krieg fragil: Dow wenig verändert erwartet -- ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.