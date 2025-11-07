grenke Aktie

07.11.2025 09:30:53

EQS-PVR: grenke AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: grenke AG
grenke AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

07.11.2025 / 09:30 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: grenke AG
Street: Neuer Markt 2
Postal code: 76532
City: Baden-Baden
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): 529900BHRYZ464GFD289

2. Reason for notification
  Acquisition/disposal of shares with voting rights
  Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
X Other reason:
No further attribution is made due to the reorganisation of Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG into a single-member limited partnership structure.

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: Grenke Vermögensverwaltung GmbH
City of registered office, country: Baden-Baden, Germany

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
 

5. Date on which threshold was crossed or reached:
05 Nov 2025

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 0.00 % 0.00 % 0.00 % 46,495,573
Previous notification 42.64 % 0.00 % 42.64 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE000A161N30 0 0 0.00 % 0.00 %
Total 0 0.00 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
0 0.00 %
    Total 0 0.00 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
0 0.00 %
      Total 0 0.00 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
  Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG 40.84 % 0.00 % 40.84 %
Grenke Vermögensverwaltung GmbH 0.00 % 0.00 % 0.00 %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
The voting rights of the shares of grenke AG held by Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG are no longer attributed to Grenke Vermögensverwaltung GmbH, which acts as the General Partner GmbH of Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG. This is the result of the reorganisation of the previously standard legal structure of Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG into a single-member limited partnership structure, in which the KG holds all shares in the General Partner GmbH. In this single-member limited partnership structure, Grenke Vermögensverwaltung GmbH no longer serves as the parent company of Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG.  

Date
06 Nov 2025


07.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: grenke AG
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden
Germany
Internet: www.grenke.de

 
End of News EQS News Service

2225902  07.11.2025 CET/CEST

06.10.25 grenke Buy Warburg Research
03.10.25 grenke Buy Deutsche Bank AG
15.08.25 grenke Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.08.25 grenke Buy Deutsche Bank AG
14.08.25 grenke Kaufen DZ BANK
grenke AG 14,36 0,42% grenke AG

