HAMBORNER REIT Aktie
WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333
|
16.09.2025 18:21:23
EQS-PVR: HAMBORNER REIT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: HAMBORNER REIT AG
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
16.09.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|HAMBORNER REIT AG
|Goethestraße 45
|47166 Duisburg
|Germany
|Internet:
|www.hamborner.de
|End of News
|EQS News Service
|
2198412 16.09.2025 CET/CEST
Nachrichten zu HAMBORNER REIT
Analysen zu HAMBORNER REIT
|20.08.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Baader Bank
|05.08.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|HAMBORNER REIT
|5,66
|-0,88%
