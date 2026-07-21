Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
21.07.2026 08:22:43
EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: Heidelberg Materials AG
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
21.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Germany
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|LEI Code:
|LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
|End of News
|EQS News Service
|
2368958 21.07.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
08:22
|EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
08:22
|EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
20.07.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX steigt letztendlich (finanzen.at)
|
20.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
20.07.26
|Heidelberg Materials-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie (finanzen.at)
|
20.07.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
20.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.07.26
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu Heidelberg Materials
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Heidelberg Materials Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Heidelberg Materials Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Heidelberg Materials Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|29.06.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|171,10
|0,88%
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