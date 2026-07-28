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HELIOS SOLAR Aktie

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WKN DE: A42D2N / ISIN: DE000A42D2N5

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28.07.2026 10:13:04

EQS-PVR: HELIOS SOLAR AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: HELIOS SOLAR AG
HELIOS SOLAR AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

28.07.2026 / 10:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: HELIOS SOLAR AG
Straße, Hausnr.: Marienplatz 2
PLZ: 80331
Ort: München
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 894500Q0LUCCFE8R5J14

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
Erstmalige Zulassung der Aktien zum Handel an einem organisierten Markt

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Thuan Ming Ong
Geburtsdatum: 11.06.1975

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Ong Thuan Ming Holdings Sdn Bhd, Ong Thuan Ming Family Sdn Bhd und Small & Mid Cap Investmentbank AG

5. Datum der Schwellenberührung:
27.07.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 88,17 % 0,00 % 88,17 % 30.400.000
letzte Mitteilung 0,00 % 0,00 % 0,00 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A42D2N5 0 26.802.921 0,00 % 88,17 %
Summe 26.802.921 88,17 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
%
    Summe %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
%
      Summe %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
-Thuan Ming Ong % % %
-Ong Thuan Ming Holdings Sdn Bhd 29,67 % % 29,67 %
-Thuan Ming Ong % % %
-Ong Thuan Ming Family Sdn Bhd 39,80 % % 39,80 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Zurechnung 5682521 Aktien aus Wertpapierdarlehen, Stimmrechte aus diesen Aktien dürfen nur auf Weisung
ausgeübt werden 

Datum
27.07.2026


28.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HELIOS SOLAR AG
Marienplatz 2
80331 München
Deutschland
Internet: www.heliospv.net
LEI Code: 894500Q0LUCCFE8R5J14

Listing geplant / Intended to be listed;
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2372628  28.07.2026 CET/CEST

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