HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|
26.03.2026 14:29:03
EQS-PVR: HelloFresh SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: HelloFresh SE
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
26.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HelloFresh SE
|Prinzenstraße 89
|10969 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.hellofreshgroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2298638 26.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HelloFresh
|
26.03.26
|EQS-PVR: HelloFresh SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
26.03.26
|EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
25.03.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
25.03.26
|SDAX aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
25.03.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Mittag steigen (finanzen.at)
|
25.03.26
|SDAX aktuell: SDAX klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
24.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)