31.10.2025 16:44:43

EQS-PVR: HelloFresh SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

EQS Stimmrechtsmitteilung: HelloFresh SE
HelloFresh SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

31.10.2025 / 16:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien

1. Angaben zum Emittenten
HelloFresh SE
Prinzenstraße 89
10969 Berlin
Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
 

3. Datum der Schwellenberührung
30.10.2025 

4. Aktienanteil
  Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten
Neu 4,97 % 159.000.000
Letzte Veröffentlichung 5,04 % /

5. Einzelheiten
absolut in %
direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)		 direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
7.678.565 217.398 4,83 % 0,14 %


31.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HelloFresh SE
Prinzenstraße 89
10969 Berlin
Deutschland
Internet: www.hellofreshgroup.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2222150  31.10.2025 CET/CEST

