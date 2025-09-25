HUGO BOSS Aktie

25.09.2025 18:10:23

EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: HUGO BOSS AG
HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

25.09.2025 / 18:10 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: HUGO BOSS AG
Street: Holy-Allee 3
Postal code: 72555
City: Metzingen
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): 529900LFVU534EBRXD13

2. Reason for notification
  Acquisition/disposal of shares with voting rights
  Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
X Other reason:
Acquisition of shares with voting rights by another party to a shareholder agreement

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: PFC S.r.l.
City of registered office, country: Vicenza, Italy

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
Zignago Holding S.p.A.

5. Date on which threshold was crossed or reached:
11 Feb 2020

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 15.01 % 0.65 % 15.66 % 70400000
Previous notification 14.80 % 0.65 % 15.45 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE000A1PHFF7 4064365 6499988 5.77 % 9.23 %
Total 10564353 15.01 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
0 0.00 %
    Total 0 0.00 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
Forward providing for cash settlement only option 17.04.2020 at the latest n/a Cash 266875 0.38 %
Put Option 17.04.2020 at the latest n/a Physical 190000 0.27 %
      Total 456875 0.65 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
X Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
  Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
No. 7.b.2.: Put Option held directly, Forward providing for a cash settlement only option held by another party to a shareholder agreement 

Date
23 Sep 2025


25.09.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: HUGO BOSS AG
Holy-Allee 3
72555 Metzingen
Germany
Internet: www.hugoboss.com

 
End of News EQS News Service

2204068  25.09.2025 CET/CEST

15.09.25 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
18.08.25 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
11.08.25 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
08.08.25 HUGO BOSS Kaufen DZ BANK
06.08.25 HUGO BOSS Buy Warburg Research
HUGO BOSS AG 40,80 -1,07% HUGO BOSS AG

