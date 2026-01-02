HUGO BOSS Aktie

02.01.2026 18:35:03

EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: HUGO BOSS AG
HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

02.01.2026 / 18:35 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: HUGO BOSS AG
Street: Holy-Allee 3
Postal code: 72555
City: Metzingen
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): 529900LFVU534EBRXD13

2. Reason for notification
X Acquisition/disposal of shares with voting rights
  Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
X Other reason:
non-applying of trading book exemption according to sec. 36 para. 1 WpHG

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: SOCIETE GENERALE SA
City of registered office, country: Paris, France

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
 

5. Date on which threshold was crossed or reached:
29 Dec 2025

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 0.00 % 5.39 % 5.39 % 70400000
Previous notification 0.00 % 0.00 % 0.00 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE000A1PHFF7 0 0 0.00 % 0.00 %
Total 0 0.00 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
Right to recall lent securities n/a n/a 501043 0.71 %
American Call Option 2026-12-18 Until 2026-03-20 to 2026-12-18 1636900 2.33 %
European Call Warrant 2026-12-28 From 2026-03-27 to 2026-12-28 12936 0.02 %
    Total 2150879 3.06 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
Contracts For Difference 2028-11-23 From 2026-02-16 to 2028-11-23 Cash Settlement 17269 0.02 %
American Put Option 2027-12-17 Until 2026-03-20 to 2027-12-17 Physical Settlement 1235000 1.75 %
American Call Warrant 2033-01-03 Until 2026-03-20 to 2033-01-03 Cash Settlement 119653 0.17 %
European Put Warrant 2026-12-28 From 2026-03-27 to 2026-12-28 Physical Settlement 5425 0.01 %
American Put Warrant 2033-01-03 Until 2026-03-20 to 2033-01-03 Cash Settlement 16013 0.02 %
European Call Warrant 2026-02-03 2026-02-03 Cash Settlement 56 0 %
American Call Warrant on basket 2033-01-03 Until 2033-01-03 Cash Settlement 37176 0.05 %
American Call Option 2033-01-03 Until 2026-03-20 to 2033-01-03 Cash Settlement 150848 0.21 %
American Put Option 2033-01-03 Until 2026-03-20 to 2033-01-03 Cash Settlement 21937 0.03 %
American Call Option on basket 2033-01-03 Until 2033-01-03 Cash Settlement 38088 0.05 %
      Total 1641465 2.33 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
  Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
-SOCIETE GENERALE SA % % %
-SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GmbH % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
 

Date
02 Jan 2026


02.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: HUGO BOSS AG
Holy-Allee 3
72555 Metzingen
Germany
Internet: www.hugoboss.com

 
End of News EQS News Service

2254000  02.01.2026 CET/CEST

