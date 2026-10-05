Hypoport Aktie
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
|
05.10.2026 11:55:21
EQS-PVR: Hypoport SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
|
EQS Voting Rights Announcement: Hypoport SE
Publication of acquisition or disposal in respect of own shares
1. Details of issuer
2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
3. Date on which threshold was crossed or reached
4. Share-position
5. Details
05.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Hypoport SE
|Heidestraße 8
|10557 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.hypoport.de
|LEI Code:
|391200GNIFXXP6KRYQ46
|End of News
|EQS News Service
|
2410298 05.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Hypoport SE
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11:55
|EQS-PVR: Hypoport SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG (EQS Group)
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11:55
|EQS-PVR: Hypoport SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG (EQS Group)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.24
|Hypoport Hold
|Warburg Research
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