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05.10.2026 11:55:21

EQS-PVR: Hypoport SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

EQS Voting Rights Announcement: Hypoport SE
Hypoport SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

05.10.2026 / 11:55 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of acquisition or disposal in respect of own shares

1. Details of issuer
Hypoport SE
Heidestraße 8
10557 Berlin
Germany

2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
 

3. Date on which threshold was crossed or reached
02 Oct 2026 

4. Share-position
  Share-position in % total amount of shares issued
Resulting situation 5.23 % 6,872,164
Previous publication 3.085 % /

5. Details
absolute in %
direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)		 direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)
359,266 5.23 % %


05.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Hypoport SE
Heidestraße 8
10557 Berlin
Germany
Internet: www.hypoport.de
LEI Code: 391200GNIFXXP6KRYQ46

 
End of News EQS News Service

2410298  05.10.2026 CET/CEST

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