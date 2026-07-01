EQS-PVR: InnoTec TSS AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: InnoTec TSS AG

InnoTec TSS AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



01.07.2026 / 16:36 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: InnoTec TSS AG Straße, Hausnr.: Grunerstraße 62 PLZ: 40239 Ort: Düsseldorf

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 391200OUIDGMRWPH1L32

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

acting in concert

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Reinhart Zech von Hymmen

Geburtsdatum: 23.02.1953

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Grondbach GmbH

GLB GmbH



5. Datum der Schwellenberührung: 25.06.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 40,03 % 15,00 % 40,03 % 9.570.000 letzte Mitteilung 25,01 % 0,00 % 25,01 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0005405104 0 3.830.585 0,00 % 40,03 % Summe 3.830.585 40,03 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Vorerwerbsrecht auf ISIN DE0005405104 Ausübung ab 25.06.2026 unbefristet Physisch 1.435.501 15,00 % Summe 1.435.501 15,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Reinhart Zech von Hymmen % % % Grondbach GmbH 40,03 % 15,00 % 40,03 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Es besteht eine Acting in Concert Vereinbarung über insgesamt mehr als und rund 30 % der Stimmrechte, an der

die Grondbach GmbH mit eigenen Stimmrechten (15%) beteiligt ist. Eine Aggregation der Stimmrechte und

Instrumente erfolgt nicht, da sich die Instrumente auf Stimmrechte aus Aktien beziehen, die bereits nach § 34 Abs.

2 WpHG auf Grund des Acting in Concert zugerechnet werden.

Datum

01.07.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

01.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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