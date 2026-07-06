EQS-PVR: InnoTec TSS AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: InnoTec TSS AG
InnoTec TSS AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
06.07.2026 / 15:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|InnoTec TSS AG
|Straße, Hausnr.:
|Grunerstraße 62
|PLZ:
|40239
|Ort:
|Düsseldorf
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|391200OUIDGMRWPH1L32
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|X
|Sonstiger Grund:
acting in concert
4. Namen der Aktionäre
|Natürliche Person (Vorname, Nachname): Gerson Dr. Link
Geburtsdatum: 05.08.1971
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|40,08 %
|15,00001 %
|40,08 %
|9570000
|letzte Mitteilung
|25,03 %
|0,00 %
|25,03 %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE0005405104
|4500
|3831256
|0,05 %
|40,03 %
|Summe
|3835756
|40,08 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|
|
|
|0
|0,00 %
|
|
|Summe
|0
|0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Vorerwerbsrecht auf ISIN DE0005405104
|Ausübung ab 25.06.2026
|unbefristet
|physische Abwicklung
|1435501
|15,00001 %
|
|
|
|Summe
|1435501
|15,00001 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Dr. Gerson Link
|15,05 %
|15,00 %
|15,05 %
|-GLB GmbH
|25,01 %
| %
|25,01 %
|-
| %
| %
| %
|Dr. Gerson Link
|15,05 %
|15,00 %
|15,05 %
|-GLI Beteiligungsgesellschaft mbH
|30,00 %
| %
|30,00 %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
|Es besteht ein Acting in Concert über insgesamt mehr als und rund 30 % der Stimmrechte, an dem Herr Link (über GLB GmbH), die GLI Beteiligungsgesellschaft mbH und die Grondbach GmbH beteiligt sind. Eine Aggregation der Stimmrechte und Instrumente erfolgt nicht, da sich die Instrumente auf Stimmrechte aus Aktien beziehen, die bereits nach § 34 Abs. 2 WpHG auf Grund des a.i.c. zugerechnet werden.
Datum
06.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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