JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|
25.03.2026 08:38:05
EQS-PVR: JENOPTIK AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: JENOPTIK AG
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
25.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JENOPTIK AG
|Carl-Zeiss-Straße 1
|07743 Jena
|Deutschland
|Internet:
|www.jenoptik.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2297260 25.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
17:59
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
17:59
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17:26
|ROUNDUP 2: Jenoptik überrascht mit höherer Dividende - Zuwächse 2026 geplant (dpa-AFX)
|
15:59
|Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
15:59
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:27
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
10:12
|AKTIE IM FOKUS: Jenoptik beenden Kurskorrektur - Ausblick und neuer Chef (dpa-AFX)
Analysen zu JENOPTIK AG
|13:39
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|10:36
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|18.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13:39
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|10:36
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|18.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|10:36
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13:39
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|18.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|JENOPTIK AG
|28,96
|11,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.