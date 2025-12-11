JOST Werke Aktie
WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
|
11.12.2025 13:00:03
EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: JOST Werke SE
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
11.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JOST Werke SE
|Siemensstraße 2
|63263 Neu-Isenburg
|Deutschland
|Internet:
|www.jost-world.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2243542 11.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JOST Werke AGmehr Nachrichten
|
11.12.25
|EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
11.12.25
|EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
11.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX steigt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
10.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
10.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
09.12.25
|Schwacher Handel: SDAX am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.12.25
|JOST Werke-Aktie dennoch mit Plus: Großaktionär der JOST Werke verkauft 1,5 Millionen Aktien (dpa-AFX)
Analysen zu JOST Werke AGmehr Analysen
|02.12.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|15.10.25
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|02.12.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|15.10.25
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|02.12.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|15.10.25
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|JOST Werke AG
|54,40
|1,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.