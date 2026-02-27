EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

|
EQS Stimmrechtsmitteilung: JOST Werke SE
JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
27.02.2026 / 18:05 CET/CEST
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|JOST Werke SE
|Straße, Hausnr.:
|Siemensstraße 2
|PLZ:
|63263
|Ort:
|Neu-Isenburg
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900G977BSS7DATK68
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|X
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|X
|Sonstiger Grund:
freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines Tochterunternehmens
4. Namen der Aktionäre
|Juristische Person: Allianz SE
Registrierter Sitz, Staat: Muenchen, Deutschland
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|3,98 %
|0,00 %
|3,98 %
|16390000
|letzte Mitteilung
|4,76 %
|0 %
|4,76 %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000JST4000
|0
|653095
|0,00 %
|3,98 %
|Summe
|653095
|3,98 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|
|
|
|0
|0,00 %
|
|
|Summe
|0
|0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|
|
|
|
|0
|0,00 %
|
|
|
|Summe
|0
|0,00 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Allianz SE
| %
| %
| %
|Allianz Deutschland AG
| %
| %
| %
|Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Allianz SE
| %
| %
| %
|Allianz Deutschland AG
| %
| %
| %
|Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Allianz SE
| %
| %
| %
|Allianz Holding France SAS
| %
| %
| %
|Allianz France S.A.
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Allianz SE
| %
| %
| %
|Allianz Asset Management GmbH
| %
| %
| %
|Allianz Global Investors GmbH
| %
| %
| %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
|Sämtliche in dieser Mitteilung enthaltenen Bestände werden von der Allianz Global Investors GmbH verwaltet. Die mitteilungspflichtigen Bestände der Allianz Global Investors GmbH ergeben sich aus der am 9.01.2026 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung, die von der vorliegenden Stimmrechtsmitteilung unberührt bleibt.
Datum
