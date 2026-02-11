K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|
11.02.2026 18:05:03
EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: K+S Aktiengesellschaft
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
11.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|K+S Aktiengesellschaft
|Bertha-von-Suttner-Str. 7
|34131 Kassel
|Germany
|Internet:
|www.k-plus-s.com
|End of News
|EQS News Service
|
2275096 11.02.2026 CET/CEST
Nachrichten zu K+S AG
Analysen zu K+S AG
|27.01.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|K+S Sell
|UBS AG
|01.12.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|28.11.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|K+S Sell
|UBS AG
|01.12.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|28.11.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|K+S Sell
|UBS AG
|14.11.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|12.11.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|K+S AG
|14,58
|0,55%
