K+S Aktie

K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.05.2026 18:15:03

EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: K+S Aktiengesellschaft
K+S Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

26.05.2026 / 18:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: K+S Aktiengesellschaft
Straße, Hausnr.: Bertha-von-Suttner-Str. 7
PLZ: 34131
Ort: Kassel
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900YURAYD4IJX2J91

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Rossmann Beteiligungs GmbH
Registrierter Sitz, Staat: Burgwedel, Deutschland

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
20.05.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 8,93 % 11,28 % 20,21 % 179100000
letzte Mitteilung 8,64 % 11,00 % 19,64 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000KSAG888 16000000 0 8,93 % 0,00 %
Summe 16000000 8,93 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Optionsscheine (Put) 19.06.2026 1500000 0,84 %
Optionsscheine (Put) 17.07.2026 1000000 0,56 %
Optionsscheine (Put) 18.09.2026 200000 0,11 %
Optionsscheine (Put) 18.12.2026 2500000 1,40 %
Optionsscheine (Call) 19.06.2026 5000000 2,79 %
Knock-Out-Zertifikat o.End 10000000 5,58 %
    Summe 20200000 11,28 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
X Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
  Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
26.05.2026


26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: K+S Aktiengesellschaft
Bertha-von-Suttner-Str. 7
34131 Kassel
Deutschland
Internet: www.k-plus-s.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2333732  26.05.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu K+S AG

mehr Nachrichten

Analysen zu K+S AG

mehr Analysen
22.05.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.05.26 K+S Sell UBS AG
15.05.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.05.26 K+S Halten DZ BANK
12.05.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

K+S AG 14,67 2,02% K+S AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:39 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen