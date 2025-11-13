Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|
13.11.2025 08:49:33
EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
13.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
|Moosacher Strasse 80
|80809 München
|Deutschland
|Internet:
|ir.knorr-bremse.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2229024 13.11.2025 CET/CEST
|03.11.25
|Knorr-Bremse Kaufen
|DZ BANK
|03.11.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Knorr-Bremse
|84,75
|0,36%
