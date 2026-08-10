Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|
10.08.2026 18:37:23
EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: Kontron AG
Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018
Wien, 10.8.2026
Overview
? Notification made after deadline
Caution: In case of violations of major holdings notification rules, please pay attention to Section 137 BörseG 2018 (Suspension of voting rights)
1. Issuer: Kontron AG
2. Reason for the notification: Other
3. Person subject to notification obligation
4. Name of shareholder(s): ENNOCONN Corporation
5. Date on which the threshold was crossed or reached: 27.7.2026
6. Total positions
Details
7. Notified details of the resulting situation:
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation:
? Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer.
? Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:
9. In case of proxy voting
Date of general meeting: -
Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.
10. Sonstige Kommentare:
Die Meldung versteht sich als Berichtigung der bisherigen Meldung vom 30. Juli 2026, in der fälschlicherweise aufgrund eines Fehlers bei der Zahlstelle 179.027 zum Verkauf eingereichten Kontron-Aktien zu wenig angegeben wurden.
Wien am 10.8.2026
10.08.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Austria
|Internet:
|https://www.kontron.com
|LEI Code:
|5299002PSXXMVHB26433
|End of News
|EQS News Service
|
2380286 10.08.2026 CET/CEST
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