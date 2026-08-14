Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|
14.08.2026 19:30:03
EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: Kontron AG
Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018
London, 13.8.2026
Overview
? Notification made after deadline
Caution: In case of violations of major holdings notification rules, please pay attention to Section 137 BörseG 2018 (Suspension of voting rights)
Details
7. Notified details of the resulting situation:
9. In case of proxy voting
Date of general meeting: -
Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.
10. Sonstige Kommentare:
The disclosure obligation arose due to total holdings for BlackRock, Inc. going below 4%.
London am 13.8.2026
14.08.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Austria
|Internet:
|https://www.kontron.com
|LEI Code:
|5299002PSXXMVHB26433
|End of News
|EQS News Service
|
2382956 14.08.2026 CET/CEST
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