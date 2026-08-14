EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Kontron AG

Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution



14.08.2026 / 19:30 CET/CEST

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Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018 London, 13.8.2026 Overview ? Notification made after deadline Caution: In case of violations of major holdings notification rules, please pay attention to Section 137 BörseG 2018 (Suspension of voting rights) 1. Issuer: Kontron AG 2. Reason for the notification: Acquisition or disposal of voting rights

Acquisition or disposal of financial/other instruments 3. Person subject to notification obligation Name: BlackRock, Inc.

City: Wilmington

Country: United States 4. Name of shareholder(s): 5. Date on which the threshold was crossed or reached: 12.8.2026 6. Total positions % of voting rights attached to shares (7.A) % of voting rights through financial/other instruments (7.B.1 + 7.B.2)

Total of both in % (7.A + 7.B) Total number of voting rights of issuer Resulting situation on the date on which threshold

was crossed / reached 0,60 % 1,41 % 2,01 % 63 860 568 Position of previous notification (if applicable)

0,57 %

3,50 %

4,07 % Details 7. Notified details of the resulting situation: A: Voting rights attached to shares

ISIN Code Number of voting rights % of voting rights Direct

(Sec 130 BörseG

2018) Indirect (Sec 133 BörseG

2018) Direct

(Sec 130 BörseG

2018) Indirect (Sec 133 BörseG

2018) AT0000A0E9W5 383 817 0,60 % SUBTOTAL A 383 817 0,60 % B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG 2018

Type of instrument

Expiration Date

Exercise Period Number of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised

% of voting rights Securities Lent N/A N/A 900 987 1,41 % SUBTOTAL B.1 900 987 1,41 % B 2: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 2 BörseG 2018 Type of instrument Expiration Date Exercise Period Physical / Cash Settlement Number of voting rights % of voting rights SUBTOTAL B.2 8. Information in relation to the person subject to the notification obligation:

? Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer.

? Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural

person or legal entity: No. Name Directly controlled by No. Shares held directly (%) Financial/other instruments

held directly (%) Total of both (%) 1 BlackRock, Inc. 2 BlackRock Saturn Subco,

LLC 1 3 BlackRock Finance, Inc. 2 4 BlackRock

Holdco 2, Inc. 3

5 BlackRock Financial

Management, Inc.

4 6 BlackRock

International Holdings, Inc. 5 7 BR Jersey International

Holdings L.P. 6 8 BlackRock Holdco 3, LLC 7 9 BlackRock Cayman 1 LP 8

10 BlackRock Cayman West Bay Finco

Limited

9

11 BlackRock Cayman West

Bay IV Limited

10 12 BlackRock Group Limited 11

13 BlackRock Investment Management

(UK) Limited

12

14 BlackRock

(Netherlands) B.V.

12

15 BlackRock Asset Management

Deutschland AG

14 16 BlackRock Advisors (UK)

Limited 12

17 BlackRock

Canada Holdings ULC

6

18 BlackRock Asset Management

Canada Limited

17 19 BlackRock Holdco 4, LLC 5 20 BlackRock Holdco 6, LLC 19 21 BlackRock

Delaware Holdings Inc. 20 22 BlackRock Fund Advisors 21

23 BlackRock Institutional Trust Company, National

Association

21 9. In case of proxy voting Date of general meeting: - Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights. 10. Sonstige Kommentare: The disclosure obligation arose due to total holdings for BlackRock, Inc. going below 4%. London am 13.8.2026

14.08.2026 CET/CEST

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