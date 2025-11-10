EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG

Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



10.11.2025 / 19:30 CET/CEST

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Glasgow , 10.11.2025 Überblick ? Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: Kontron AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten 3. Meldepflichtige Person

Name: Morgan Stanley

Sitz: Wilmington, Delaware

Staat: USA 4. Namen der Aktionäre: Morgan Stanley & Co. International plc 5. Datum der Schwellenberührung: 6.11.2025 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

0,12 %

5,02 %

5,14 %

63 860 568 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

0,26 %

4,99 %

5,26 % Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000A0E9W5 0 76 851 0,00 % 0,12 % Subsumme A 76 851 0,12 % B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Right of recall over securities lending agreements at any time at any time 2 382 812 3,73 % Subsumme B.1 2 382 812 3,73 % B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Equity Swap From 03.12.2025 to 30.11.2026 at any time Cash 820 967 1,29 % Subsumme B.2 820 967 1,29 % 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. ? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 Morgan Stanley 2 Morgan Stanley Capital Management, LLC 1 3 Morgan Stanley & Co. LLC 2 0,00 % 3,05 % 3,05 % 4 Morgan Stanley International Holdings Inc. 1 5 Morgan Stanley International Limited 4 6 Morgan Stanley Investments (UK) 5 7 Morgan Stanley & Co. International plc 6 0,12 % 1,97 % 2,09 % 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: - Glasgow am 10.11.2025

10.11.2025 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News