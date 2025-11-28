Kontron Aktie

28.11.2025 19:00:03

EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG
Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

28.11.2025 / 19:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

Wien,  27.11.2025

 

Überblick

? Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

 

1. Emittent: Kontron AG

2. Grund der Mitteilung: Sonstiges

3. Meldepflichtige Person
Hannes Niederhauser

4. Namen der Aktionäre:  

5. Datum der Schwellenberührung: 25.11.2025

 

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
2,18 %		  
0,00 %		  
2,18 %		  
63 860 568
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
4,88 %		  
0,00 %		  
4,88 %		  

 

 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien		 Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000A0E9W5 1 390 629   2,18 %  
Subsumme A 1 390 629 2,18 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist		 Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
         
    Subsumme B.1    

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
           
      Subsumme B.2    

 

 

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

 

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

10. Sonstige Kommentare:

Die grosso tec AG (HRB 11558 - AG München) ist Aktionärin der Kontron AG. Die grosso holding Gesellschaft mbH (FN 559732 k) und Herr DI Hannes Niederhauser halten jeweils 47,5% des Grundkapitals der grosso tec AG, so dass die grosso holding Gesellschaft mbH gemeinsam mit Herrn DI Hannes Niederhauser die grosso tec AG bislang kontrollierte. Nunmehr hat Herr DI Hannes Niederhauser die Mitkontrolle an der grosso tec AG verloren. Die von der grosso tec AG an der Kontron AG gehaltene Beteiligung ist Herrn DI Hannes Niederhauser somit nicht mehr zuzurechnen. Weder die grosso tec AG noch Herr DI Hannes Niederhauser haben Kontron Aktien verkauft.

 

Herr DI Hannes Niederhauser hat somit rechnerisch die 4%-Beteiligungsschwelle und auch die 3%-Beteiligungsschwelle an der Kontron AG unterschritten.

 

 Wien am  27.11.2025

 


28.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Internet: https://www.kontron.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2237568  28.11.2025 CET/CEST

