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WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

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22.06.2026 20:20:23

EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG
Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22.06.2026 / 20:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

Glasgow , 22.6.2026

 

Überblick

Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

 

1. Emittent: Kontron AG
2. Grund der Mitteilung: Sonstiges
3. Meldepflichtige Person Name: Morgan Stanley Sitz: Wilmington, Delaware
Staat: USA
4. Namen der Aktionäre: Morgan Stanley & Co. International plc
5. Datum der Schwellenberührung: 18.6.2026

 

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 +
7.B.2)		  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am Tag der
Schw ellenberührung		  
0,18 %		  
8,15 %		  
8,34 %		  
63 860 568
Situation in der
vorherigen Meldung (sofern anw endbar)		 0,27 % 8,45 % 8,71 %  
 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
 
ISIN der Aktien		 Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG
2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG
2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000A0E9W5 0 116 606 0,00 % 0,18 %
Subsumme A 116 606 0,18 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
 
Art des Instruments		  
Verfalldatum		  
Ausübungsfrist		 Anzahl der Stimmrechte die erw orben w erden können Prozentanteil der Stimmrechte
Right of recall over securities lending agreements at any time at any time 3 408 306 5,34 %
  Subsumme B.1 3 408 306 5,34 %

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Equity Sw ap From 20.10.2026 to
10.10.2028		 at any time Cash 1 799 365 2,82 %
Retail Stuctured Product 19.01.2076 at any time Cash 60 0,00 %
  Subsumme B.2 1 799 425 2,82 %
 
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-
/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
 
Ziffer		  
Name		  
Direkt kontrolliert durch Ziffer		 Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene
Finanz-
/sonstige Instrumente (%)		  
Total von beiden (%)
1 Morgan Stanley        
 
2		 Morgan Stanley
Capital
Management, LLC		  
1		      
 
3		 Morgan Stanley
Domestic Holdings, LLC		  
2		      
 
4		 Morgan Stanley
Capital Services LLC		  
3		  
0,00 %		  
0,23 %		  
0,23 %
5 Morgan Stanley
& Co. LLC		 2 0,00 % 3,88 % 3,88 %
6 Morgan Stanley
International Holdings Inc.		 1      
 
7		 Morgan Stanley
International Limited		  
6		      
 
8		 Morgan Stanley
Investments (UK)		  
7		      
 
9		 Morgan Stanley & Co.
International plc		  
8		  
0,18 %		  
3,99 %		  
4,17 %
10 Prime Dealer
Services Corp.		 5 0,00 % 0,05 % 0,05 %
           

 

 

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

10. Sonstige Kommentare:
The notification was triggered as a result of an exercise of a right of recall over securities lending agreements

 

Glasgow  am 22.6.2026


22.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Internet: https://www.kontron.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2351424  22.06.2026 CET/CEST

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