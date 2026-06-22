EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG
Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
22.06.2026 / 20:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Glasgow , 22.6.2026
Überblick
Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
|1. Emittent: Kontron AG
|2. Grund der Mitteilung: Sonstiges
|3. Meldepflichtige Person Name: Morgan Stanley Sitz: Wilmington, Delaware
Staat: USA
|4. Namen der Aktionäre: Morgan Stanley & Co. International plc
|5. Datum der Schwellenberührung: 18.6.2026
|6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
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Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)
|Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 +
7.B.2)
|
Summe von
7.A + 7.B in %
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Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
|Situation am Tag der
Schw ellenberührung
|
0,18 %
|
8,15 %
|
8,34 %
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63 860 568
|Situation in der
vorherigen Meldung (sofern anw endbar)
|0,27 %
|8,45 %
|8,71 %
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Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
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ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG
2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG
2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000A0E9W5
|0
|116 606
|0,00 %
|0,18 %
|Subsumme A
|116 606
|0,18 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
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Art des Instruments
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Verfalldatum
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Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte die erw orben w erden können
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Right of recall over securities lending agreements
|at any time
|at any time
|3 408 306
|5,34 %
|
|Subsumme B.1
|3 408 306
|5,34 %
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder Cash Settlement
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Equity Sw ap
|From 20.10.2026 to
10.10.2028
|at any time
|Cash
|1 799 365
|2,82 %
|Retail Stuctured Product
|19.01.2076
|at any time
|Cash
|60
|0,00 %
|
|Subsumme B.2
|1 799 425
|2,82 %
|8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-
/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
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Ziffer
|
Name
|
Direkt kontrolliert durch Ziffer
|Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%)
|Direkt gehaltene
Finanz-
/sonstige Instrumente (%)
|
Total von beiden (%)
|1
|Morgan Stanley
|
|
|
|
|
2
|Morgan Stanley
Capital
Management, LLC
|
1
|
|
|
|
3
|Morgan Stanley
Domestic Holdings, LLC
|
2
|
|
|
|
4
|Morgan Stanley
Capital Services LLC
|
3
|
0,00 %
|
0,23 %
|
0,23 %
|5
|Morgan Stanley
& Co. LLC
|2
|0,00 %
|3,88 %
|3,88 %
|6
|Morgan Stanley
International Holdings Inc.
|1
|
|
|
|
7
|Morgan Stanley
International Limited
|
6
|
|
|
|
8
|Morgan Stanley
Investments (UK)
|
7
|
|
|
|
9
|Morgan Stanley & Co.
International plc
|
8
|
0,18 %
|
3,99 %
|
4,17 %
|10
|Prime Dealer
Services Corp.
|5
|0,00 %
|0,05 %
|0,05 %
|
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|9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
|10. Sonstige Kommentare:
The notification was triggered as a result of an exercise of a right of recall over securities lending agreements
Glasgow am 22.6.2026
22.06.2026 CET/CEST
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