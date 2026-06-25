Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|
25.06.2026 19:00:03
EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Glasgow , 25.6.2026
Überblick
? Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: Kontron AG
2. Grund der Mitteilung: Sonstiges
3. Meldepflichtige Person
4. Namen der Aktionäre: Morgan Stanley & Co. LLC
5. Datum der Schwellenberührung: 23.6.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
The notification was triggered as a result of an exercise of a right of recall over securities lending agreements
Glasgow am 25.6.2026
25.06.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.kontron.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2354156 25.06.2026 CET/CEST
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