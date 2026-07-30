Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
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30.07.2026 15:10:33
EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Wien, 30.7.2026
Überblick
? Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: Kontron AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten
3. Meldepflichtige Person
4. Namen der Aktionäre: ENNOCONN Corporation
5. Datum der Schwellenberührung: 27.7.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Die gemeldeten Finanzinstrumenten sind Aktien der Kontron AG, die in das am 29.06.2026 veröffentlichte Pflichtangebot der ENNOCONN Corporation eingeliefert wurden. Der angegebene Tag der Schwellenberührung entspricht dem Ende der Angebotsfrist, also dem 27.07.2026, 24:00 MESZ. Die ENNOCONN Corporation hat die Information über die Anzahl der eingelieferten Aktien am 30.07.2026 erhalten. Die eingelieferten Aktien wurden noch nicht an die ENNOCONN Corporation als Bieterin übertragen, weil noch nicht alle aufschiebenden Bedingungen des Angebots eingetreten sind. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Anzahl der in das Angebot eingelieferten Aktien noch verringern (nicht aber erhöhen) kann, da Aktionäre im Zeitraum seit dem Ende der Angebotsfrist bis zur Bekanntmachung des Eintritts aller Angebotsbedingungen ein Rücktrittsrecht haben.
Wien am 30.7.2026
30.07.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.kontron.com
|LEI Code:
|5299002PSXXMVHB26433
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2374714 30.07.2026 CET/CEST
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