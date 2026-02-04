Mister Spex Aktie

WKN DE: A3CSAE / ISIN: DE000A3CSAE2

04.02.2026 13:09:23

EQS-PVR: Korrektur der Veröffentlichung vom 03.02.2026, 09:29 Uhr CET/CEST - Mister Spex SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Mister Spex SE
Korrektur der Veröffentlichung vom 03.02.2026, 09:29 Uhr CET/CEST - Mister Spex SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

04.02.2026 / 13:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Im Zusammenhang mit seiner Stimmrechtsmitteilung vom 23.01.2026 (korrigiert am 26.01.2026) zu der Überschreitung der 10%-Schwelle am 23.01.2026 hat uns Norman Rentrop gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 30.01.2026 über folgende Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel informiert:

1. Ziele des Erwerbs (§ 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG):

  • Strategische Ziele vs. Handelsgewinne: Die Investition diene der Erzielung von Handelsgewinnen.
  • Weitere Erwerbe: Herr Rentrop beabsichtige, in Abhängigkeit von den Marktbedingungen, dem Aktienkurs und der operativen Entwicklung der Emittentin innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte zu erwerben oder auf sonstige Weise zu erlangen.
  • Einflussnahme auf die Verwaltung: Herr Rentrop strebe derzeit keine über die Ausübung von Stimmrechten in der Hauptversammlung hinausgehende Einflussnahme auf die Besetzung von Gremien des Emittenten an.
  • Änderung der Kapitalstruktur: Herr Rentrop strebe derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur an. Er behalte sich jedoch vor, künftige Vorschläge der Verwaltung oder anderer Aktionäre zur Kapitalstruktur oder Dividendenpolitik im Einzelfall zu prüfen und seine Stimmrechte entsprechend auszuüben.
2. Herkunft der verwendeten Mittel (§ 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG):

Hinsichtlich der Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte eingesetzten Mittel teilt Herr Rentrop mit, dass der Erwerb zu 100% aus Eigenmitteln finanziert wurde.

04.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mister Spex SE
Hermann-Blankenstein-Straße 24
10249 Berlin
Deutschland
Internet: www.misterspex.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2271350  04.02.2026 CET/CEST

