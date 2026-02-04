Mister Spex Aktie
WKN DE: A3CSAE / ISIN: DE000A3CSAE2
04.02.2026 13:09:23
EQS-PVR: Korrektur der Veröffentlichung vom 03.02.2026, 09:29 Uhr CET/CEST - Mister Spex SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Mister Spex SE
Im Zusammenhang mit seiner Stimmrechtsmitteilung vom 23.01.2026 (korrigiert am 26.01.2026) zu der Überschreitung der 10%-Schwelle am 23.01.2026 hat uns Norman Rentrop gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 30.01.2026 über folgende Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel informiert:
1. Ziele des Erwerbs (§ 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG):
Hinsichtlich der Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte eingesetzten Mittel teilt Herr Rentrop mit, dass der Erwerb zu 100% aus Eigenmitteln finanziert wurde.
04.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
2271350 04.02.2026 CET/CEST
