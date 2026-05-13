Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|
13.05.2026 17:26:03
EQS-PVR: Korrektur der Veröffentlichung vom 13.05.2026, 17:01 Uhr CET/CEST - Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
DELIVERY HERO SE
11.05.2026
Mitteilung gemäß § 43 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)
Mit freundlichen Grüßen,
Nga Macrow, Vice President
Regulatory Operations
Morgan Stanley
13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Straße 70
|10117 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2327272 13.05.2026 CET/CEST
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