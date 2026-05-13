Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.05.2026 17:26:03

EQS-PVR: Korrektur der Veröffentlichung vom 13.05.2026, 17:01 Uhr CET/CEST - Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Korrektur der Veröffentlichung vom 13.05.2026, 17:01 Uhr CET/CEST - Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

13.05.2026 / 17:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DELIVERY HERO SE
Oranienburger Straße 70
10117 Berlin
Deutschland
 

11.05.2026
 

Mitteilung gemäß § 43 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Sehr geehrte Damen und Herren,
unter Bezugnahme auf die Stimmrechtsmitteilung vom 11.05.2026, mit der mitgeteilt wurde, dass Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, USA, am 05.05.2026 die Schwelle von 10% der Stimmrechte an der Delivery Hero SE überschritten hat, geben wir hiermit die folgende Mitteilung gemäß § 43 WpHG ab:

  1. Der Anstieg der Stimmrechte, der dazu führte, dass Morgan Stanley die Meldeschwelle von 10% der Stimmrechte an der Delivery Hero SE überschritten hat, diente nicht der Umsetzung strategischer Ziele, sondern erfolgte im Rahmen der Unterstützung von Kundengeschäften (Client Facilitation).
  2. Morgan Stanley könnte innerhalb der nächsten 12 Monate weitere Stimmrechte an der Delivery Hero SE erwerben, insbesondere im Zusammenhang mit der Unterstützung von Kundengeschäften.
  3. Morgan Stanley beabsichtigt keine Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstands, des Aufsichtsrats oder anderer Verwaltungsorgane der Delivery Hero SE.
  4. Morgan Stanley beabsichtigt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Delivery Hero SE, insbesondere nicht im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik.
  5. Der Anstieg der Stimmrechte, der dazu führte, dass Morgan Stanley die Meldeschwelle von 10% der Stimmrechte an der Delivery Hero SE überschritten hat, resultierte aus und/oder erfolgte im Rahmen der Unterstützung von Kundengeschäften. Die Erhöhung wurde durch eine Kombination aus Fremdmitteln und Eigenmitteln von Morgan Stanley finanziert.
Mit freundlichen Grüßen,
Nga Macrow, Vice President
Regulatory Operations
Morgan Stanley

13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
Oranienburger Straße 70
10117 Berlin
Deutschland
Internet: www.deliveryhero.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2327272  13.05.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Delivery Hero

mehr Nachrichten

Analysen zu Delivery Hero

mehr Analysen
13.05.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.05.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
12.05.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.05.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Delivery Hero 26,48 1,69% Delivery Hero

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Gewinnen -- DAX am Feiertag weiter auf Erholungskurs -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt geht es nach oben. In Fernost bewegten Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen