LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|
29.06.2026 15:53:23
EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: LANXESS Aktiengesellschaft
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
29.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|LANXESS Aktiengesellschaft
|Kennedyplatz 1
|50569 Cologne
|Germany
|Internet:
|www.lanxess.com
|End of News
|EQS News Service
|
2356124 29.06.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|22.06.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|22.06.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|22.06.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|LANXESS AG
|15,65
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