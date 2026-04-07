LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
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07.04.2026 14:04:53
EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: LANXESS Aktiengesellschaft
Die Causeway Capital Management Trust, Los Angeles, Vereinigte Staaten von Amerika hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 02.04.2026 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 09.03.2026 über Folgendes informiert:
07.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LANXESS Aktiengesellschaft
|Kennedyplatz 1
|50569 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.lanxess.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2304166 07.04.2026 CET/CEST
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