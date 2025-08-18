LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|
18.08.2025 14:47:23
EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: LEG Immobilien SE
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
18.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LEG Immobilien SE
|Flughafenstraße 99
|40474 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.leg-se.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2185318 18.08.2025 CET/CEST
Nachrichten zu LEG Immobilienmehr Nachrichten
Analysen zu LEG Immobilienmehr Analysen
|08.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|LEG Immobilien Add
|Baader Bank
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|08.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.24
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|11.03.24
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.23
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|15.11.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel
|LEG Immobilien
|72,45
|-0,89%
