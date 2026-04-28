LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|
28.04.2026 16:42:53
EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: LEG Immobilien SE
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LEG Immobilien SE
|Flughafenstraße 99
|40474 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.leg-se.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2317026 28.04.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEG Immobilien
Analysen zu LEG Immobilien
|13.04.26
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|30.03.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|30.03.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|30.03.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LEG Immobilien
|60,05
|-0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.