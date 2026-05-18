Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
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18.05.2026 14:28:33
EQS-PVR: Lenzing AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Voting Rights Announcement: Lenzing AG
Overview
Details
Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity
Receipt of participation notification on 13.05.2026
18.05.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Austria
|Internet:
|www.lenzing.com
|End of News
|EQS News Service
|
2329200 18.05.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Lenzing AG
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14:28
|EQS-PVR: Lenzing AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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14:28
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|Lenzing Hold
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|08.05.26
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|02.04.26
|Lenzing Hold
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Aktien in diesem Artikel
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