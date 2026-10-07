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WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

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07.10.2026 09:32:31

EQS-PVR: Lenzing AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Lenzing AG
Lenzing AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

07.10.2026 / 09:32 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Overview 

  1. Issuer: Lenzing Aktiengesellschaft
  2. Reason for the notification: 
    1. Acquisition or disposal of voting rights
  3. Person(s) subject to notification obligation:
 
Name 		 
City		  
Country
The Goldman Sachs Group, Inc. Wilmington, DE United States of America (USA)
 
  1. Name of shareholder(s): -
  2. Date on which the threshold was crossed or reached: 02.10.2026
  3. Total positions
   
% of voting rights attached to shares (7.A)		 % of voting rights through financial/other instruments (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Total of both in % (7.A + 7.B)		  
Total number of voting rights of issuer
Resulting situation on the date on which threshold was crossed / reached  
2,75 %		  
1,11 %		  
3,86 %		  
38 618 180
Position of previous notification (if applicable)  
6,55 %		  
3,43 %		  
9,98 %		  

 

Details

  1. Notified details of the resulting situation:
A: Voting rights attached to shares

ISIN Code		 Number of voting rights % of voting rights
Direct
(Sec 130 BörseG 2018)		 Indirect
(Sec 133 BörseG 2018)		 Direct
(Sec 130 BörseG 2018)		 Indirect
(Sec 133 BörseG
2018)
AT0000644505   1 061 021   2,75 %
SUBTOTAL A 1 061 021 2,75 %

 

B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG 2018

Type of instrument
Expiration Date
Exercise Period		 Number of voting
rights that may be
acquired if the
instrument is exercised
% of voting rights
Securities Lending Open n.a. 299 207 0,77 %
         
    SUBTOTAL B.1 299 207 0,77 %

 

B 2: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 2 BörseG 2018
Type of instrument Expiration Date Exercise Period Physical /
Cash Settlement		 Number of
voting rights		 % of voting rights
Swap 30/01/2036 n.a. Cash 129 523 0,34 %
           
      SUBTOTAL B.2 129 523 0,34 %

 

  1. Information in relation to the person subject to the notification obligation:

Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity

No. Name Directly controlled by No. Shares held directly (%) Financial/other instruments held directly (%) Total of both (%)
1 The Goldman Sachs Group, Inc.        
2 Goldman Sachs (UK) L.L.C. 1      
3 Goldman Sachs Group UK Limited 2      
4 Goldman Sachs International 3 0,16 % 0,54 % 0,70 %
5 Goldman Sachs & Co. LLC 1 0,00 % 0,57 % 0,57 %
6 GSAM Holdings LLC 1      
7 Goldman Sachs Asset Management, L.P. 6 0,00 % 0,00 % 0,00 %
8 GSAMI Holdings I LLC 6      
9 GSAMI Holdings II Ltd 8      
10 Goldman Sachs Asset Management International Holdings Ltd 9      
11 Goldman Sachs Asset Management International 10 0,04 % 0,00 % 0,04 %
12 Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC 6      
13 Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd 12      
14 Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd 13      
15 Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V. 14      
16 Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. 15      
17 Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. 16      
18 Goldman Sachs Asset Management B.V. 17 2,54 % 0,00 % 2,54 %

 

  1. In case of proxy voting
    1. Date of general meeting: -
    2. Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.
  1. Other comments: Please note that the total amount of voting rights have been rounded to 2 decimal places. Therefore, there is a possibility of a rounding error.

 

Receipt of participation notification on 06.10.2026


07.10.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Lenzing AG
4860 Lenzing
Austria
Internet: www.lenzing.com
LEI Code: 529900BKFJBI0QRDJH63

 
End of News EQS News Service

2411758  07.10.2026 CET/CEST

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