Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
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23.10.2026 08:22:11
EQS-PVR: Lenzing AG: Release according to Article 135, Section 3 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Voting Rights Announcement: Lenzing AG
Overview
Details
Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity
Receipt of participation notification on 22.10.2026
23.10.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Austria
|Internet:
|www.lenzing.com
|LEI Code:
|529900BKFJBI0QRDJH63
|End of News
|EQS News Service
|
2420816 23.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Lenzing AG
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08:22
|EQS-PVR: Lenzing AG: Release according to Article 135, Section 3 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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08:22
|EQS-PVR: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 3 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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22.10.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime präsentiert sich leichter (finanzen.at)
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22.10.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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22.10.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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22.10.26
|Schwache Performance in Wien: ATX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
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22.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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22.10.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Lenzing AG
|02.10.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|26.07.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|11.03.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|07.10.21
|Lenzing kaufen
|Baader Bank
|12.05.20
|Lenzing verkaufen
|Deutsche Bank AG
|27.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|16.03.20
|Lenzing Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|30.01.20
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
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|10,58
|-0,19%
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