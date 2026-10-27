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WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

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27.10.2026 12:45:51

EQS-PVR: Lenzing AG: Release according to Article 135, Section 3 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Lenzing AG
Lenzing AG: Release according to Article 135, Section 3 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

27.10.2026 / 12:45 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Overview 

  1. Issuer: Lenzing Aktiengesellschaft
  2. Reason for the notification: 
    1. Acquisition or disposal of voting rights
  3. Person(s) subject to notification obligation:
     
 
Name 		 
City		  
Country
NN Group N.V. Amsterdam The Netherlands

 

  1. Name of shareholder(s): -
  2. Date on which the threshold was crossed or reached: 23.10.2026
  3. Total positions

 

   
% of voting rights attached to shares (7.A)		 % of voting rights through financial/other instruments (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Total of both in % (7.A + 7.B)		  
Total number of voting rights of issuer
Resulting situation on the date on which threshold was crossed / reached  
4,27 %		  
0,00 %		  
4,27 %		  
37 374 542
Position of previous notification (if applicable)  
2,54 %		  
 		  
2,54 %		  

 

 

 

 

Details

  1. Notified details of the resulting situation:

 

A: Voting rights attached to shares

ISIN Code		 Number of voting rights % of voting rights
Direct
(Sec 130 BörseG 2018)		 Indirect
(Sec 133 BörseG 2018)		 Direct
(Sec 130 BörseG 2018)		 Indirect
(Sec 133 BörseG
2018)
AT0000644505   3 136 302   4,27 %
SUBTOTAL A 3 136 302 4,27 %

 

 

B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG 2018

Type of instrument
Expiration Date
Exercise Period		 Number of voting
rights that may be
acquired if the
instrument is exercised
% of voting rights
         
    SUBTOTAL B.1    

 

 

B 2: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 2 BörseG 2018
Type of instrument Expiration Date Exercise Period Physical /
Cash Settlement		 Number of
voting rights		 % of voting rights
           
      SUBTOTAL B.2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Information in relation to the person subject to the notification obligation:

Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity

 

No. Name Directly controlled by No. Shares held directly (%) Financial/other instruments held directly (%) Total of both (%)
1 NN Group N.V.        
2 NN Insurance Eurasia N.V. 1      
3 Nationale- Nederlanden Nederland B.V. 2      
4 Nationale-
Nederlanden Lebensverzekering Maatschappij N.V.		 3 3,88 %   2,31 %
5 Nationale-
Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.		 3 0,34 %   0,20 %
6 NN Re (Netherlands) N.V. 3 0,05 %   0,05 %
           

 

 

  1. In case of proxy voting
    1. Date of general meeting: -
    2. Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.

 

  1. Other comments: -

 

Receipt of participation notification on 26.10.2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


27.10.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Lenzing AG
4860 Lenzing
Austria
Internet: www.lenzing.com
LEI Code: 529900BKFJBI0QRDJH63

 
End of News EQS News Service

2423054  27.10.2026 CET/CEST

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