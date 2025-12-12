Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|
12.12.2025 11:46:03
EQS-PVR: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Lenzing AG
Überblick
Details
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
-
Erhalt der Beteiligungsmeldung, am 11.12.2025
12.12.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Internet:
|www.lenzing.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2244836 12.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lenzing AGmehr Nachrichten
|
12.12.25
|EQS-PVR: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
12.12.25
|EQS-PVR: Lenzing AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
10.12.25
|Wiener Börse-Handel ATX Prime zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
10.12.25
|ATX aktuell: ATX am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
10.12.25
|Schwacher Handel: ATX mit Abgaben (finanzen.at)
|
10.12.25
|Wiener Börse-Handel ATX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09.12.25
|Lenzing-Aktie tiefer: Führungswechsel überschattet bestätigte Jahresprognose (APA)
|
09.12.25
|Optimismus in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)