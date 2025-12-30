Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
30.12.2025 10:44:43
EQS-PVR: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Lenzing AG
Überblick
Details
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
Goldman Sachs Asset Management B.V. is not the owner of the 6.39% shares disclosed above, but executes the voting rights of these shares. This notification corrects the last notification sent on 12/12/2025.
The Legal Owner of the shares in Section 4 is Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., a subsidiary of NN Group N.V
Erhalt der Beteiligungsmeldung, am 23.12.2025
30.12.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Internet:
|www.lenzing.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2252644 30.12.2025 CET/CEST
