Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
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27.03.2026 11:47:23
EQS-PVR: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Lenzing AG
Überblick
Details
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
Erhalt der Beteiligungsmeldung, am 26.03.2026
27.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Internet:
|www.lenzing.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2299336 27.03.2026 CET/CEST
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27.03.26
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27.03.26
|EQS-PVR: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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27.03.26
|EQS-PVR: Lenzing AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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25.03.26
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25.03.26
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|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Lenzing Hold
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|07.11.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|26.09.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|26.07.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|11.03.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|07.10.21
|Lenzing kaufen
|Baader Bank
|20.07.21
|Lenzing buy
|Baader Bank
|12.05.20
|Lenzing verkaufen
|Deutsche Bank AG
|27.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|16.03.20
|Lenzing Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|30.01.20
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
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