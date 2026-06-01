Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier Aktie

Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519990 / ISIN: DE0005199905

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01.06.2026 16:58:33

EQS-PVR: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

01.06.2026 / 16:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
Straße, Hausnr.: Marienplatz 11
PLZ: 80331
Ort: München
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 5299008RI8NGQL3F3J12

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Alfons Doblinger
Geburtsdatum: 12.02.1944

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
BG Heppenheim Grundstücks GmbH

5. Datum der Schwellenberührung:
29.05.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 28,31 % 51,86 % 80,17 % 3.695.000
letzte Mitteilung 25,000460081191 % 0,00 % 25,000460081191 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE0005199905 0 1.045.904 0,00 % 28,31 %
Summe 1.045.904 28,31 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Aktienkaufvertrag Physisch 1.916.231 51,86 %
      Summe 1.916.231 51,86 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Alfons Doblinger % % %
DIB Industriebeteiligung GmbH & Co. Holding KG % % %
Doblinger Beteiligung GmbH % % %
Bayerische Gewerbebau AG % 51,86 % 54,17 %
BG Heppenheim Grundstücks GmbH 24,00 % % 24,00 %
- % % %
Alfons Doblinger % % %
DIB Industriebeteiligung GmbH & Co. Holding KG % % %
Doblinger Beteiligung GmbH % % %
Bayerische Gewerbebau AG % 51,86 % 54,17 %
BG Heppenheim Grundstücks GmbH 24,00 % % 24,00 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
29.05.2026


01.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
Marienplatz 11
80331 München
Deutschland
Internet: www.ludwigbeck.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2337276  01.06.2026 CET/CEST

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